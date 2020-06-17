اليوم السابع
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"موجة ثانية".. الجارديان: زيادة قياسية بإصابات كورونا فى 6 ولايات أمريكية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:58 ص
"موجة ثانية".. الجارديان: زيادة قياسية بإصابات كورونا فى 6 ولايات أمريكية كورونا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ست ولايات أمريكية سجلت إصابات جديدة بفيروس كورونا بمستويات قياسية، مما يزيد التكهنات بأن موجة ثانية فى طريقها لأن تضرب البلاد مرة أخرى، بعد زيادة مستمرة فى الحالات للأسبوع الثاني على التوالي مع اتجاه معظم الولايات لإعادة فتح اقتصاداتها.

وسجلت أريزونا وفلوريدا وأوكلاهوما وأوريجون وتكساس زيادة قياسية في حالات جديدة الثلاثاء بعد تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي، وأبلغت نيفادا أيضًا عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في يوم واحد يوم الثلاثاء، ارتفاعًا من أعلى مستوى سابق في 23 مايو.

ويعزو مسؤولو الصحة في العديد من الولايات الارتفاع الكبير إلى إعادة فتح الأعمال وتجمعات عطلة يوم الذكرى (25 مايو) في أواخر شهر مايو.

وتستعد العديد من الولايات أيضًا لزيادة محتملة في الحالات الناشئة عن احتجاج عشرات الآلاف من الأشخاص للمطالبة بإنهاء الظلم العنصري ووحشية الشرطة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قالت إنه بعد ثلاثة أشهر من جائحة كورونا التى أجبرت الحانات والمطاعم على الإغلاق في فلوريدا ، أغلقت بعض الشركات في غضون أسبوع واحد من إعادة فتحها مع ارتفاع حالات الإصابات بكوفيد19في الولاية.

وأعلنت ست حانات على الأقل في شمال ووسط فلوريدا عن إغلاقها وسط تصاعد حالات كورونا الجديدة التي بلغت ذروتها يوم الأحد.

وأكدت وزارة الصحة بالولاية منذ ذلك الحين يومين متتاليين من الإصابات التى تتجاوز 2000 حالة جديدة ، محطمة الأرقام القياسية عندما بدأ الوباء في مارس.

جاء هذا الإعلان بعد أسبوع تقريبًا من المرحلة الثانية من إعادة الافتتاح في فلوريدا للسماح للحانات ودور السينما ومحلات الوشم بالترحيب بالعملاء مع بعض القيود ، كما هو منصوص عليه في خطة إعادة فتح المحافظ رون ديسانتيس.

 

 


موجة ثانية فى امريكا

كورونا

كوفيد19

فتح الاقتصاد الامريكى

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