منخفض الهند يضرب مصر بموجة حارة.. فيديو

كتب ـ محمود راغب

شهدت البلاد بدءا من أمس الثلاثاء موجة حارة وصلت لذروتها اليوم الأربعاء، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة.

فى هذا الفيديو ينشر "اليوم السابع" تفاصيل الموجة الحارة التى تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة فى نقاط مبسطة كما يلى: