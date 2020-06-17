اليوم السابع
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مظاهرات فى واشنطن للمطالبة بالمساواة العرقية.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:03 ص
مظاهرات فى واشنطن للمطالبة بالمساواة العرقية.. صور المتظاهرون فى واشنطن
رويترز

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شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، خروج مظاهرات للمطالبة بالمساواة العرقية و مزيد من الديمقراطية، وذلك استمرارا للاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة عقب مقتل المواطن صحاب الأصول الأفريقية جورج فلويد.

المتظاهرون فى واشنطن
المتظاهرون فى واشنطن

وتشارك الولايات المتحدة في قمة كوبنهاجن للديمقراطية 2020، والمقرر عقدها يوم 19 يونيو الجارى تحت شعار "الدفاع عن الديمقراطية خلال جائحة كوفيد ـ 19 .. وجهات نظر عبر الأطلسى".

متظاهرون بالقرب من البيت الأبيض
متظاهرون بالقرب من البيت الأبيض

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مايك بومبيو وزير الخارجية سوف يلقي خطاب القمة الرئيسي والذي سيتناول فيه موضوعات شتى من بينها تعزيز الشفافية والمحاسبة في ظل تعدد المؤسسات ، وحكم القانون ، والحرية الدينية ، والتهديدات التي تواجهها الممارسة الديمقراطية حول العالم.

التضمن من السيارات مع المظاهرات
التضمن من السيارات مع المظاهرات

 


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