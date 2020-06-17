مجلس مدينة الداخلة يطرح لحوم وخضروات باسعار مخفضة للمواطنين

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة في الوادي الجديد، اليوم الأربعاء ، عن استمرار طرح اللحوم الطازجة والخضراوات بأسعار مخفضة عبر منفذ الوحدة المحلية بجوار ديوان المركز بمدينة موط، وأكد اللواء محمد رجب الفحام، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، أن منتجات الخضر من ثمار زراعة الصوب الزراعية التي تنفذها الوحدة المحلية بالمدينة والقرى ومنتجات المزارعين بقرى المركز، بهدف توفيرها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وقال الفحام، إنه يجري تنفيذ حملات تفتيش متواصلة بالتنسيق مع التموين والصحة وحماية المستهلك، لضمان توافر السلع والمنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة ومخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق مشيرا إلى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية فى أعمال البيع تحسبا لانتشار فيروس كورونا .

وفى سياق متصل وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بفتح منافذ لبيع منتجات مشروع الصوب الزراعية بالكيلو 10 طريق الخارجة اسيوط المقام على مساحه ٢٥ فدان و يشمل 20 صوبه لإنتاج الخضار ومشاتل الخضار والنخيل والفاكهة وذلك ضمن المتابعة المستمرة للمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.

وأشاد المحافظ بالمشروع مؤكداً على أن الدولة تشجع إقامة مثل هذه المشروعات، حيث وجه مركز الخارجة بالأسواق، بشرط تخفيض الأسعار عن مثيلاتها ومراقبتها لضبطها، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بدلا من جلبها من خارج المحافظة بأسعار مرتفعة .