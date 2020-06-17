اليوم السابع
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مجلس الأعمال لشرق إفريقيا يدعو لتسوية الحواجز التجارية بين كينيا وتنزانيا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:00 ص
مجلس الأعمال لشرق إفريقيا يدعو لتسوية الحواجز التجارية بين كينيا وتنزانيا أرشيفية
وكالات

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دعا مجلس الأعمال لشرق إفريقيا إلى تسوية سريعة للحواجز التجارية بين كينيا وتنزانيا، مؤكدا أن هذه الحواجز أبطأت التجارة عبر الحدود داخل مجموعة شرق إفريقيا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد بيان لمجلس الأعمال لشرق إفريقيا أن هذه الدعوة تاتي في أعقاب التوترات الأخيرة على حدود البلدين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث عمدت الدولتان إلى اتخاذ إجراءات صارمة لاحتواء انتشار الفيروس، مع حظر تنزانيا مؤخرا على السائقين والبضائع الكينية الوصول إلى أسواقها.

وحث المجلس، الوزراء المسؤولين عن النقل والصحة في البلدين، وفي اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، على العمل سويا وإيجاد حل دائم للعقبات التي تحول دون حرية حركة البضائع عبر حدود مجموعة شرق إفريقيا، ولا سيما بين كينيا وتنزانيا.


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