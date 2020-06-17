مبعوث أمريكى: لسنا فوق مستوى التدقيق

رويترز

ذكر المبعوث الأمريكى لدى الأمم المتحدة فى جنيف أندرو بريمبرج، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تسعى سعيا حثيثا لمكافحة التمييز العنصرى، وإصلاح الشرطة، بعد وفاة مواطنها الأسود جورج فلويد، لكن على الدول الأخرى أن تظهر مستوى الاستعداد نفسه.

وأصدر بريمبرج، البيان قبل ساعات من بدء نقاش فى مجلس حقوق الإنسان، بناء على طلب الدول الأفريقية بخصوص العنصرية و "وحشية الشرطة" فى مواجهة المحتجين.

وقال، "باعتبارنا المدافع الرئيسى فى العالم عن حقوق الإنسان، فإننا نطالب جميع الحكومات بإظهار مستوى الشفافية والمحاسبة نفسه الذى تمارسه الولايات المتحدة وشركاؤنا الديمقراطيون".

وأضاف، "لسنا فوق مستوى التدقيق، بيد أن أى قرار لمجلس حقوق الإنسان حيال هذه القضية يسمى دولا بعينها يجب أن يكون شاملا وأن يشير إلى دول عديدة تمثل فيها العنصرية مشكلة".