لجنة معالجة آثار كورونا الاقتصادية بعمان تدرس عودة الأنشطة الاقتصادية

كتبت إسراء أحمد فؤاد

عقدت لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد19) فى سلطنة عمان، اليوم، اجتماعها الأول برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية، وبحضور الأعضاء، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية بحسب صحيفة عمان.

وقد استعرضت اللجنة المهام الموكلة إليها فى إطار التعايش مع الظروف التى أنتجتها هذه الجائحة وضرورة التأقلم معها، والتى تتضمن دراسة الأوضاع الاقتصادية، ووضع آلية مناسبة للحد من آثارها لضمان سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية لتحقيق معدلات نمو اقتصادى متسارع.

كما ناقشت اللجنة الآليات المُحققة لذلك، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص.

وتم تشكل اللجنة بناءً على أوامر سلطان عمان هيثم بن طارق لمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد19) منبثقةٍ من اللجنة العليا، حيث إن عُمان منتج صغير نسبيا للنفط، وتضررت بشدة من الجائحة ومن تراجع أسعار الخام.

وكانت أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، تسجيل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك تسجيل حالتى وفاة بالفيروس المستجد، وذلك وفق بيان نشرته على صفحتها على "تويتر".

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالى الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 29079 حالة، وفيما وصل إجمالى حالات الوفاة إلى 116 حالة، وإجمالى حالات الشفاء 11797 حالة.