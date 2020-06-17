اليوم السابع
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لايتهايزر: الصين اشترت قطنا أمريكيا بنحو مليار دولار منذ سريان اتفاق التجارة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:39 م
لايتهايزر: الصين اشترت قطنا أمريكيا بنحو مليار دولار منذ سريان اتفاق التجارة قطن
رويترز

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قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن مسؤولين صينيين أكدوار مرارا تعهدهم بشراء المزيد من البضائع والخدمات الأمريكية بحسب ما جرى الاتفاق عليه بموجب اتفاق التجارة المرحلة 1، مضيفا أنه جرى تسجيل مشتريات بنحو عشرة مليارات دولار حتى الآن.

وأبلغ لايتهايزر أعضاء لجنة الموازنة الأمريكية بمجلس النواب أن الصين اشترت قطنا أمريكيا بحوالي مليار دولار منذ دخول اتفاق التجارة حيز التنفيذ في فبراير شباط، وهو ما فاق كثيرا المستويات السابقة، لكنه قال إن ذلك لا يزال أقل من مستويات مستهدفة أعلى كثيرا للعام.

ولم يذكر المستوى المستهدف في نهاية العام لمشتريات القطن.

 


قطن

القطن

الصين

اميركا

الولايات المتحده

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