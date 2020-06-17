كاهن كنيسة عزبة النخل: القس المتوفى أصيب بكورونا فى صلاة إكليل

كتبت سارة علام

أكد القس كيرلس لمعى، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين بعزبة النخل أن القس بيشوى عياد الذى رحل عن عالمنا أمس لم يصب بفيروس كورونا بسبب ممارسة سر التناول مع أحد الأشخاص المصابين كما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعى.

وجاء فى نص البيان الذى نشره القس كيرلس لمعى فى ساعة متأخرة مساء أمس، إلى شعب منطقة عزبة النخل المبارك والمحبوب لنا كثيرًا، نعمة وسلام من رب المجد يسوع تشمل قلوبكم المملوءة بالحب والعطاء وبعد، أولًا: لقد ودعنا بالأمس روح أبينا الطاهر القس بيشوى عياد للفردوس ونثق أنه في الأخدار السماوية يشفع فينا أمام العرش السماوي فقد كسبنا شفيعًا لنا بالسماء، كما ونصلى أن يمنح رب المجد يسوع المسيح العزاء لأسرته المباركة ويهبنا جميعًا حياة الاستعداد ويعيننا كما أعانه.

وأضاف، نظرًا لما تتداوله الميديا حول نياحة أبينا المحبوب القس بيشوي عياد وبالرجوع إلى أسرته المباركة والتي كذّبت ما هو منشور على الفيس بوك من حيث انتقال العدوى لقدسه فهو غير معروف حتى الآن سبب الإصابة ولم يكن عن طريق مناولة بأحد المنازل لأن - على حد قول زوجته - أبونا منذ فترة لم يكن يصلي ولا سيما الفترة الأخيرة وأنه تعب بدءًا من يوم 25 مايو الماضى، وكانت شكواه الشعور بآلام في المعدة "مغص" وتقول ربما تكون انتقال العدوى عن طريق اشتراكه في الصلاة بأحد الأكاليل