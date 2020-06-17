اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:54 ص
خالد صلاح
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فيديو.. "البغيمى" شعوب تعيش خارج الزمن

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:00 ص
فيديو.. "البغيمى" شعوب تعيش خارج الزمن شعب البغيمى

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تخيل معى وأنت تعيش وسط الغابات تتخلى عن كافة مظاهر التمدن وتصبح حريتك مقيدة، تخيل نفسك الآن في 2020 تسكن داخل أكواخ من القش وتصبح مجبرا على دفع النقود مقابل تنقلك هنا وهناك، ويتم معاملتك كعبد تخضع لقوانين البيع والشراء

كل هذا وأكثر يحدث لأناس يعيشون في بقعة مختلفة من العالم، قوم " البغيمي" أو الأقزام. 

 من هم؟

شعب أفريقى تعود أولى الدلائل على وجوده

إلى عام 2400 قبل الميلاد يسكن غالبيته في أدغال أفريقيا ويبلغ متوسط طول الفرد منهم 120٠ سم فقط .

وأرجع العلماء سبب قصر القامة هذا، إلى الرطوبة العالية وقلة الشمس التى لا تصل تحت أشجار الغابات التى يسكنونها

حياتهم مليئة بالكثير من الأسرار نتعرف عليها في الفيديو التالي :

 


شعب البغيمى

اقزام

افريقيا

اقزام افريقيا

قبائل البغيمى

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