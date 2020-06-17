فيديو.. أمريكى يحتجز طفليه داخل سيارة ويقفز بهم منتحرا بالمحيط الهادى

كتب محمد جمال

قام أب أمريكى انتحار بقيادة سيارته بسرعة عالية وطفليه فى حضنه نحو المحيط الهادئ في مدينة سان دييجو الأمريكية، وغرق الرجل قبالة منحدر مع ابنتيه التوأم البالغتين عامين فقط صباح يوم السبت الماضى بعد أن هدد زوجته بأنه سيفعل ذلك، بحسب ما نقلته صحيفة سان ديجو.

ويظهر في مقطع الفيديو الذى نشره مراسل شبكة سي بي إس نيوز 8 آبى ألفورد على "فيسبوك"، كيف تغرق شاحنة بيك أب في الماء على عمق 10 أمتار تقريبا، ويبين الفيديو أن هناك سيارة أخرى تتبع الشاحنة، لكن من غير الواضح إن كانت تلك سيارة شرطة أم لا. وقال ضابط الشرطة، جوناثان ويسي، عند الوصول إلى الغارقين، "رأيت الأب وابنتيه في حضنه"، ولاحظ أن الأب حاول أن يطفو فوق الماء لكن بلا جدوى وكانت إحدى الطفلتين مستيقظة وتبكى والأخرى بلا وعى.

وأخرج ضابط الشرطة الغارقين من الماء ووضعهم على صخرة قريبة، وعانى الأب وإحدى ابنتيه من إصابات طفيفة. وتم نقل الابنة الأخرى إلى المستشفى في حالة حرجة ومن المتوقع أن تتعافى.