اليوم السابع
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فون دير لاين: أوروبا فى طريقها للخروج من أزمة كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:49 م
فون دير لاين: أوروبا فى طريقها للخروج من أزمة كورونا رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين
أ ش أ

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رأت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين اليوم الاربعاء أن “أوروبا في طريقها للخروج من الأزمة” الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما نوهت - في رسالة فيديو لعرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن اللقاحات أوردتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - بـ”إن اقتصاداتنا ستستأنف بأقصى سرعة وستعود حياتنا إلى طبيعتها فقط عندما يكون لدينا لقاح فعال وآمن ضد هذا الفيروس”.
وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي “عندما ضربتنا الأزمة في شهر فبراير، كانت بداية أزمة صحية، وبعد بضع محاولات كل على حدة من الدول الأعضاء للاستجابة، اجتمعت أوروبا بسرعة وتصدت لهذا التحدي غير المسبوق ”
وأضافت: “أوروبا على وشك الخروج من هذه الأزمة، ولكن من الواضح بالفعل أن العالم كله سيصل إلى نقطة تحول عندما يتقاطع الجانبان الصحي والاقتصادي”.


المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين

كورونا

كورونا فى أوروبا

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