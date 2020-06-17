اليوم السابع
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فنون جميلة حلوان تقرر تقييم مشروعات طلاب النقل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:00 ص
فنون جميلة حلوان تقرر تقييم مشروعات طلاب النقل جامعة حلون
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان ، ان هناك تفاعل من جانب الطلاب على تقديم البحوث بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الجارى موضحا أن تقديم الرسائل البحثية تم بصورة إلكترونية .
 
 
وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو فى تصريح خاص ل" اليوم السابع " أن مجلس الكلية  قرر تقييم المشروعات التى نفذها الطلاب منذ بداية العام الجامعى فى شهر سبتمبر وحتى مايو لاحتسابها ضمن درجات الطلاب بدلا من تأجيل  امتحانات الأجزاء العملية  .
 
وتابع عميد كلية الفنون الجميلة ، أن القرار ياتى فى إطار التيسير على الطلاب خاصة وأن الطلاب نفذوا العديد من المشروعات طوال العام الدراسى فضلا عن أن طبيعة العملى بالكلية يختلف عن الكليات التى تتطلب تدريب اكلينكى مثل كليات الطب .
 
 
وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أنه سيتم توزيع البحوث على أساتذة المواد فور تجميعها وحصرها تمهيدا للبدء فى أعمال الكنترول والتصحيح تمهيدا لإعلان النتائج لافتا إلى أنه فى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات ستكون النتائج راسب أو ناجح فقط دون درجات .
 
 
 
 

 

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