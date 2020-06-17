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فضيحة في الخطوط الجوية التركية: التعيينات تقتصر على الأقارب فقط

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:07 م
فضيحة في الخطوط الجوية التركية: التعيينات تقتصر على الأقارب فقط اردوغان
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت وسائل إعلام تركية أنه أثارت قرارات التعيين في شركة الخطوط الجوية التركية والتي تمر بمرحلة مالية عصيبة بسبب تفشي وباء كورونا ردود الأفعال في المجتمع التركي، بسبب قرارات التعيين القائمة علي "الواسطة" في المناصب الكبيرة بالشركة.

وأوضحت أنه بعد أن حققت الشركة خسارة قياسية قدرها 4.5 مليار ليرة تركية في الربع الأول من عام 2020، والتي حاولت الاستفادة من بدلات العمل القصيرة لشركة التوظيف التركية إيشكور بسبب عجزها عن دفع معاشات ما يقرب من 50 ألف موظف، تستمر من ناحية أخري في التعيينات القائمة علي مبدأ الواسطة، حيث تم تعيين إثنين من المدراء في الخطوط الجوية التركية في وقت كانت فيه الأزمة الاقتصادية في أشدها.

ووفق الخبر المنشور علي وكالة إير بورت، فقد تم تعيين أوممات شان أوجاك شقيق رئيس ولاية إسطنبول التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم ويدعي بايرام شان أوجاك، والمدير الثان هو نجل رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية محمد علي أكبان، وهو فياز أكبان.

وقامت شركة الخطوط الجوية التركية التي في طريقها لخفض رواتب الموظفين بسبب الأزمة الإقتصادية في ظل كورونا، بتعيين أوممت شان أوجاك في منصب إدارة العمليات القلمية الخاصة، وفياز ألبان في منصب إدارة خدمات الركاب.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة التي لديها مئات الطائرات الملقاة على الأرض وقت الوباء ،ونفذت العديد من إجراءات التوفير ، بما في ذلك تسريح العمال ، وحتى أنها اجتمعت مع الشركات المصنعة لتأجيل تسليم بعض الطائرات التي طلبتها، تقوم بمثل هذه التعيينات للأقارب بالواسطة.

وكان رئيس شركة الخطوط الجوية إلكار أيجي قد أعلن في السابق في لقاء تليفيزيوني عن نية الشركة في بيع بعض محركات الطائرات لحل الأزمة المالية التي يمرون بها.

فبسبب تلك التعيينات يعمل ما يقرب من 700 مدير في شركة الخطوط الجوية التركية، التي تحتوي على 360 طائرة  فقط، أي حوالي مديرين على كل طائرة.

 

 

 


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