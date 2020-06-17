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غدا انخفاض ملحوظ بحرارة الجو وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:24 م
غدا انخفاض ملحوظ بحرارة الجو وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.
 
و يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، كما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

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