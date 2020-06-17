عميد طب طنطا يوضح حقيقة الفيديو المتداول داخل وحدة طوارئ مستشفيات الجامعة

الغربية محمد طارق

أفاد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعية، أن واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كانت في 10 يونيو الجاري لـ 3 سيدات وسائق توكتوك والإصابة كانت بسبب حادث توك توك يقوده شاب صغير برعونه، وفي الحال تم إجراء الإسعافات اللازمة للجميع، وبخصوص السيدة التي ظهرت في الفيديو وهي أحد أفراد الحادث تم إجراء أشعة مقطعية لها علي المخ والصدر وتم استكمال كافة الفحوصات من أقسام الجراحة والعظام وجراحه القلب والصدر وطب الطوارئ.

وأوضح عميد طب طنطا، أن إصابة المريضة عبارة عن كدمات وسحجات بالرأس والوجه وحالتها مستقرة ولا تستدعي دخول عناية مركزة وانً حالتها تحتاج فقط الدخول غرفة ملاحظة لمده 24 ساعة، وأثناء عرض الحالة كما هوً متبع بقسم الصدر تم التعدي على الدكتورة " علا. ا" طبيبة صدر، بعدما أوضحت لأهالي الحالة اشتباهها بالإصابة بفيروس كورونا ورفض الطبيبة اعطائهم تقرير الأشعة لأنها أعلمتهم ان التقرير لا يسلم إلا من خلال تذكره المريض وبعد استكمال كافه الإجراءات.

وأكد د. أحمد غنيم، قيام أهالي المريضة بالتعدي بالضرب على الدكتورة " انجي" نائبة الجراحة بمستشفي الطوارئ عندما حاولت افهامهم مع طبيب المخً والإعصاب أن الحالة لا تستدعي دخول العناية المركزة، وانها اشتباهها بالإصابة بفيروس كورنا يستدعي تحويلها لمستشفي المنشاوي العام بطنطا ولعدم تخصص مستشفي طوارئ الجامعة لعزل حالات الكورونا وعدم وجود تدخل جراحي للحالة يستدعي حجزها بالمستشفي.

وأضاف "غنيم" ، أنه تم تحرير محضر رقم 13915 بتاريخ 10 يونيو الجاري بنقطة شرطة المستشفى وتحويله لقسم شرطة أول طنطا بالتعدي على الأطباء وإحداث التلفيات، وتم تحويل الحالة إلى مستشفى المنشاوي العام بسبب الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما دفعهم لإحداث الفوضى بدعوى أن المستشفى رفض علاجها .

يذكر، أنه تم استدعاء الطبيبة المعتدي عليها يوم الجمعة الموافق 12 يونيو لاخذ أقوالها ومازال الموضوع رهن التحقيق بالنيابة العامة.

وأكد عميد طب طنطا، أن مستشفيات جامعه طنطا لا تزال تستقبل مئات الحالات الطارئه وتقدم خدماتها العلاجية لآلاف المرضي يوميا في كافة التخصصات، معربا عن اسفه لتكرار حالات التعدي علي الأطباء ، مشيرا الي أن هذا الفيديو جاء ليزور الحقيقه كنوع من الابتزاز والضغط علي الاطباء للتنازل عن المحضر المحرر ضد هذا الاعتداء الواضح علي ممتلكات الدولة والتلفظ بالسب للاطباء رغم كل ما يتحملوه من عناء لخدمه ابناء المحافظة، والغريب في الامر ان يكون الاعتداء علي بناتنا من الاطباء وهو امر يدعو للاستنكار والتعجب.

وكان رواد التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" قد تدولوا فيديو يتضمن ادعاء حالة تقصير طبي داخل وحدة الطوارئ الجامعي لإحدى المريضات فوق الترولي، في محاولة للايهام

بوحود حالة من الغضب والاستياء لأهالي المريضة بسبب عدم وجود أطباء من اجل اسعافها وهو ما يخالف الحقيقة وعار تماماً من الصحة .