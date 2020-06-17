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عقوبات أمريكية على محمد حمشو ولواء "الفاطميون" التابع لإيران

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:53 م
عقوبات أمريكية على محمد حمشو ولواء "الفاطميون" التابع لإيران ايران
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن عقوبات أمريكية على محمد حمشو ولواء "الفاطميون" التابع لإيران بموجب قانون قيصر.

وفى وقت سابق، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إنه ليس هناك حل عسكرى للأزمة فى سوريا ونهدف لدفع الحكومة للحل السياسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

 

وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تريد إخراج جميع القوات الإيرانية والموالية لها وحزب الله من سوريا.

 

وقبلها أعلن المبعوث الأمريكى الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن وزارة الخزانة الأمريكية ستعلن عقوبات على 15 كيانا وشخصا إضافيا فى سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية أن قانون قيصر صارم ويشمل بنودا مهمة ضد كل من يتعامل مع الحكومة السورية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل، وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، أن قانون قيصر يستهدف الحكومة السورية ونشاطاتها بشكل أساسى.

 

وفى وقت سابق أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، بدء حملة من العقوبات على نظام بشار الأسد فى سوريا، بموجب قانون قيصر، مؤكدا أنه يجيز عقوبات اقتصادية شديدة.


سوريا

ماهر الأسد

عقوبات

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