اليوم السابع
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عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبين بعد إصابتهما بكورونا وارتفاع العدد لـ74شهيدا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:11 ص
عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبين بعد إصابتهما بكورونا وارتفاع العدد لـ74شهيدا نقابة الأطباء - ارشيفية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 74 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة كلا من: الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي مسالك السنبلاوين، والدكتور رامى الديب أحد أبطال مستشفى عزل كفر الزيات، وذلك بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر لهما وأن يدخلهم فسيح جناته.
 
كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 74 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%، مؤكدا أن اليومين الماضيين شهدت تزايد فى أعداد الوفيات بين الأطباء، حيث تم تسجيل حوالى 20 شهيدا، خلال 48 ساعة.
 
وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.
 
وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا اضافة الكورنا لإصابة العمل وتم اضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.
 
 

نقابة الاطباء

اصابات الاطباء بكورونا

وفيات الاطباء بكورونا

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