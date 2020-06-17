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طوارئ بالمنوفية استعدادا لماراثون الامتحانات.. وتحديد تنسيق الثانوية العامة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:29 م
طوارئ بالمنوفية استعدادا لماراثون الامتحانات.. وتحديد تنسيق الثانوية العامة جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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عقد المهندس أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، اجتماعا اليوم الأربعاء، لقيادات العملية التعليمية بالمديرية لمتابعة آخر الاستعدادات  لبدء ماراثون اختبارات الدور الاول للثانوية العامة والدبلومات الفنية فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد  حضر الاجتماع مدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم العام ومدير عام التعليم الفنى ومديرعام الشئون المالية والإدارية ومدير المكتب الفنى لمدير المديرية ومسئول أمن المديرية .

وخلال الاجتماع أكد سويد أن محافظ المنوفية يتابع معه يوميا كافة الاستعدادات مسخرا كافة الامكانيات حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين والعاملين باللجان .

وقال سويد إن جميع قيادات العملية التعليمية بالمنوفية فى حالة طوارئ حتى انتهاء جميع أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة والدبلومات الفنية على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أنه سوف يصدر بيان إعلامى يومى موحد بعد الانتهاء من الفترة الامتحانية بالتنسيق بين جميع الجهات كرسالة اطمئنان للرأى العام والمهتمين  بالعملية التعليمية .

وتابع سويد مهام غرفة العمليات المركزية لأعمال امتحانات الثانوية العامة بالديوان وما يتبعها من غرف عمليات بكل إدارة تعليمية  لإزالة كافة المعوقات  التى تواجه سير الامتحانات باللجان ،وتناول الاجتماع  الاطمئنان على الانتهاء من تطهير وتعقيم  جميع استراحات السادة المنتدبين على مستوى الإدارات التعليمية استعدادا لاستضافتهم والتأكيد على ظهورها بالمظهر اللائق .

كما ترأس المهندس أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اجتماعا للجنة تحديد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية على مستوى محافظة المنوفية للعام الدراسى 2020/2021.

وقال سويد إن اللجنة وضعت معايير وقواعد تحديد تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى للحفاظ على مصلحة أبنائنا الطلاب وسيتم الإعلان عنه بعد إعتماده من محافظ المنوفية .

 


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