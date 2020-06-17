ضبط 1800 كيلو سكر و1200 عبوة زيت مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئه على الاسواق ومحلات البدالين التموينين لمواجهة تهريب السلع الغذائية الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عنضبط تاجر تموينى بمنطقة البريجات التابعة لمركز كوم حمادة لتجميعه 1000كيلو سكر وعدد 480زجاجة زيت وعدد 400كيلو ارز تموينى بمخزن بعيدا عن المحل التموينى وبدون مستندات إليهم فى السوق السوداء

كما تم ضبط تاجر اخر قام بتجميع عدد720زجاجة زيت تموينى وعدد800كيلو سكر تموينى بدون فاتوره من جهه الصرف

وخلال الحملة تم تحرير 10محاضر ضد تجار تموينين لاغلاقهم المحال التموينى خلال فترة العمل، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين ومحمد عاطف مدير المركز الإعلامى لمديرية التموين بالبحيرة.

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والاسواق بمركزى الدلنجات وكوم حماده حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تموينى عبارة عن تحرير عدد 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف فى 54 شيكارة دقيق زنة 50كيلو و عدد 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116 عبوة شاى وعدد 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية

كما تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف فى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم "، كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.