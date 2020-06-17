ضبط 13 مواطناً فى مشاجرة بالشوم والعصى بين عائلتين بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 13 شخصا، أصيبوا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب مشادة كلامية بين النساء على خلافات الجيرة بقرية العوامر مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد جمال سالمان مأمور مركز شرطة أبوتشت، من ضبط 13 شخصًا بينهم مصابين، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين نساء عائلتين كساب وطلحة، بقرية العوامر التابعة لمركز أبوتشت.



تم نقل المصابين إلى المستشفى والتحفظ على بقية المتهمين، كما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.







