ضبط سائق توك توك قتل زميله بسبب خلاف على أولوية التحميل بالمرج

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، في القبض على سائق توك توك قتل زميله بطلق ناري بسبب خلاف على أولوية التحميل بمنطقة المرج.

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقى توك توك مما اسفر عن مقتل احدهما بشارع عبدالله رفاعي بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لشاب يدعى "يوسف أحمد" 19 سنة، مصاب بطلق ناري في الرأس تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وزميلة "محمد ياسر" سائق توك توك بسبب خلاف على أولوية التحميل تطورت الى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها المتهم بقتل الضحية بطلق ناري في الرأس.

بناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على أولوية التحميل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.