صور.. "حنتوكة" أشهر تمرجى لعلاج الحمير والخيول فى محافظة قنا

قنا وائل محمد

يقف يفحص الحمير والدواب، وأغلب الحيوانات التى تعانى من مرض أو تحتاج لتقليم الأظافر، مهنة التمريض التى كان يعمل بها فى أحد العيادات البيطرية ساعدته لاكتساب الخبرة، وأصبح الأهالي يلجأون له لأخذ علاج أو مصل للحيوانات المصابة عندهم، والتى أصيبت أو تعرضت لحالة إعياء شديد.

محمد عبد الحميد، وشهرته "حنتوكة" 45 عاماً يقوم بالكشف على الحمير، والخيول وغيرها من الحيوانات المريضة، ووجوده فى مكانه المخصص للعلاج لا يقتصر على الساعات التى يقضيها يومياً من العصر إلى أذان المغرب، فى بعض الزبائن تطلبه "دليفرى" فى البيوت لعلاج الأبقار والجاموس.

يمتلك "حنتوكة" القدرة على تقيم سعر الحمار، خاصة أن البائع والمشترى يذهبون إليه لتقيم أعمار الحمير، ويتم ذلك من أسنانه، والذى يمكنه التعرف على سنه، وهو ما يطلق عليه التجار"كاسر جوز" موضحاً عندى القدرة على معرفة وتقيم سعر الحمار والضروس إذا كان فيها ضرس فيكون عمره سنة وشهر، وأكبر الأعمار للحمير من عشر إلى عشرين عامًا.

يقول :" أنا مهنتى فى الأساس تقليم الأظافر الخاصة بالحمير، وبسبب عملى مع طبيب بيطرى، تعلمت منه الأشياء البسيطة، وأعرف الحمار أو الحصان المرض الى موجود عنده، ولكن فى حالات تحتاج الى طبيب بيطرى، ولكن أغلب الإصابات فى الصعيد وخاصة فى فصل الصيف بتكون ضربة شمس، وبمجرد أخذ الحقنة يصبح معافى.

وأضاف "حنتوكة"، مهنتى لا أربح منها كثيراً، أنا باخد إلى فيه النصيب، وباخد على ضرب الحقنة 5 جنيهات خاصة للحمار وكذلك تعليق المحلول، لكن تقليم أظافر الحمار باخد 10 جنيه، لانى دى مهنتى الأساسية، وتقليم الأظفار تساعد الحمير والخيول على السير بصورة سليمة وسريعة، ويجب القدم أن تكون متساوية لأنها تجعل القدم تلتصق أثناء المشى، ويتعرض الحمار للإصابة بالجروح، وأقوم أيضاً بمعالجة الحيوانات التى تعاني من جروح أو أصيبت بسخونية.

وأختتم حديثه :" انا ورثت مهنة علاج الحمير والخيول من والدى منذ 25 عاماً، بجانب أنا اعمل ممرض، ساهم فى معرفة ضرب الحقن للحمير، وأغلب الإصابات التى تصيب الحمير بعرفها بمجرد الإمساك من فمه بعرف من الهوج الذى يخرج من بطنه، وأقوم بقوم عمل تقويم أسنان الحمار بواسطة الأجنة والشاكوش.