صور.. احتفال بالورود لعودة مدير مستشفى الأقصر العام بعد شفائه من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء مبهجة احتفل الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام، اليوم الأربعاء، بعودة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى للعمل بمستشفى العزل الصحى، وذلك عقب شفاؤه وتعافيه تماماً من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذى أصيب به خلال متابعة ودعم الحالات المصابة بالعزل.

وتقدم الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، بالتهنئة والشكر لله عقب تعافى وشفاء الدكتور خلف الله أحمد عمر مدير مستشفى الأقصر العام، بعد ظهور نتيجة مسحته الأخيرة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالنتيجة السلبية، وجميعهم ينتظرون عودته إلى عمله سليماً معافى، وفى نفس السياق قام الدكتور محمد مجاهد نائب مدير عام المستشفى، بتنظيم جولة برفقة قيادات الفريق الطبى بالمستشفى، لتفقد ومتابعة أحوال المرضي المصابين بفيروس كورونا، وتابعوا العمل على مدار الساعة داخل الأقسام المختلفة، لبحث حل المشكلات التى تواجه فريق التمريض وكافة المصابين لدعم صحتهم النفسية خلال مسيرة العلاج بالمستشفى.

وكان قد حصل "اليوم السابع" على صورة للدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، من داخل نزل الشباب بمدينة الطود، خلال توجهه لإجراء آخر مسحة مساء الإثنين، لتخرج بالنتيجة السلبية، ويعلن بعدها شفاؤه من فيروس كورونا، ليعود لصفوف الجيش الأبيض لخدمة الأهالى والمصابين بالمستشفى التى تحولت للعزل مؤخراً بصورة طبيعية تماماً.

وأعلن الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، أنه تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور حوالى أسبوعين على إصابته خلال دعم وفحص الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا داخل المستشفى قبل تحويلها للعزل الصحى، وقال الدكتور خلف عمر، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك":الحمد لله رب العالمين الذي انعم عليا بالشفاء ونتيجة المسحة اليوم سلبي.. كل الشكر بعد الله تعالي لوالدي ووالدتي واخواني وزملائي واصدقائي واهل بلدي وقادتي في الوزارة والمديرية ودعمهم لي في هذه الظروف.. وشكر خاص لزوجتي أم أولادي التي كانت لي نعم المعين وتحملت معي مالا يتحمله بشر.. الحمد لله رب العالمين".



















