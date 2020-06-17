اليوم السابع
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صور.. إزالة 7 حالات تعدى على أراضى الدولة بشمال سيناء

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:06 م
صور.. إزالة 7 حالات تعدى على أراضى الدولة بشمال سيناء جانب من الإزالة
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، انتهاء مجلس المدينة من إزالة 7 حالات تعدى على أراضى الدولة، واوضح بيان المجلس، انه فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

قام اليوم مجلس مدينة بئر العبد برئاسة العميد محمد بهجت بحملة الإزالة على التعديات لليوم الثالت على التوالي ، وإزالة 7 حالات تعدي منهم 4 مزرعة دواجن، 1 غرفه، 2 سور سماوي غير مؤهلين، وتلك  الأراضى مخططه لإنشاء مدينة بئر العبد الجديده طبقا للقرار الجمهوري .

وكان مجلس مدينة بئر العبد، أعلن أمس إزالة 70 حالة تعدي، على الأراضي المخططة لإنشاء مدينة بئر العبد الجديده طبقا للقرار الجمهوري.

تمت الحملة بحضور العميد محمد بهجت رئيس المدينة و محسن سالم، نائب رئيس المدينة، وجميع عناصر الإدارة الهندسية واطقم ومعدات الإزالة لمجلس المدينة واكد رئيس مدينة بئر العبد استمرار أعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين.

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، تفويض العميد محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، رؤساء القرى فى إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة، جاء ذلك خلال الأجتماع برؤساء القرى ومديرى الإدارات الخدمية الخارجية، تم خلاله مناقشة إزالة التعديات علي أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع، أكد العميد محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إزالة جميع التعديات على أملاك وأراضى الدولة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وفوض رئيس المدينة ورؤساء القري والوحدات المحلية بإصدار قرارات الإزالة فى نطاق كل منهم، مع سرعة حصر المخالفات وإزالة التعديات والإشغالات فى مختلف أنحاء القرى والتجمعات علي مستوى المركز والمدينة، بجانب إزالة الإشغالات على مأخذ ترعة السلام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال إن هناك متابعة جادة من كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وتطبيق القانون واسترداد حقوق الدولة وإزالة أية تعديات علي أراض وأملاك الدولة، مشيرا إلى أن جميع الجهات المنوط بها التنفيذ على أهبة الاستعداد لتنفيذ أى إزالات على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها مستقبلا.

 

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