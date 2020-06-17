اليوم السابع
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صور.. أحياء العاصمة تشن حملات على مدارس الثانوية العامة لمتابعة تجهيزها للامتحانات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:31 م
صور.. أحياء العاصمة تشن حملات على مدارس الثانوية العامة لمتابعة تجهيزها للامتحانات تجهيز مدارس القاهرة للمتحانات الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت أحياء محافظة القاهرة، لليوم الثانى على التوالى، متابعة جاهزية المدارس، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للنواب ورؤساء الأحياء بتفقد المدارس المقرر عقد اختبارات الثانوية العامة بها، ومراجعة مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب فى ظل جائحة كورونا ومراجعة إجراءات التأمين والتطهير والتعقيم وتحقيق التباعد بين الطلاب، وكذلك توافر أجهزة الكشف الحرارى وبوابات التعقيم الذاتى حرصا على صحتهم.

وفى السياق تفقد الدكتور حسام فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ورئيس حى الزيتون مدارس "كلية السلام الرسمية والعقيد وليد محمود محمد الصادق"، وتم المرور على الفصول ودورات المياه للتأكد من تحقيق التباعد بين الطلاب وكذلك توافر ادوات التعقيم.

كما تم المرور على مدارس الظاهر العسكرية وبلال الثانوية ونجيب محفوظ بحى الشرابية لمتابعة أعمال تطهير وتعقيم المدارس، وكذلك خلو المناطق المحيطة بالمدارس من كافة صور الإشغالات.

وفى حى البساتين تفقد رئيس الحى 12 مدرسة المقرر عقد الاختبارات بها، وتمت متابعة الالتزام بتوفير أدوات التعقيم وأجهزة الكشف الحرارى، وفى حى الأميرية تم المرور على عدة مدارس وتفقد الفصول ومتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وكذلك خلو محيط المدارس من الاشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق.

كما شهد حى شرق مدينة نصر جولة لرئيس الحى شملت مدارس صدقى سليمان، الشهيد محمد اشرف، الشيخة فاطمة بنت مبارك، ابن النفيس، نبوية موسى، الشهيد محمد محمود ابو سريع، أمير الشعراء، السيدة نفيسة، جمال عبد الناصر، الشهيد عصام الجنينى، عباس العقاد الرسمية.

وفى حى الخليفة استهل رئيس الحى عمله اليوم بالمرور على مدارس المحمدية الاعدادية بنات، الحلمية الرسمية للغات، على مبارك الثانوية بنين لمتابعة تعقيم الفصول، طبقا لتعليمات السيد المحافظ.

وتفقد اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس أعمال تركيب بوابات التعقيم بالمدارس المزمع عقد الامتحانات بها، كما تابع رئيس حى باب الشعرية أعمال الانارة والنظافة وتقليم الأشجار بمدارس النصر للغات، خليل اغا، باب الشعرية الثانوية.

 
تجهيز مدارس القاهرة للمتحانات الثانوية العامة (2)
تجهيز مدارس القاهرة للمتحانات الثانوية العامة 

تجهيز مدارس القاهرة للمتحانات الثانوية العامة (3)
تجهيز مدارس القاهرة للمتحانات الثانوية العامة 

تجهيز مدارس القاهرة للمتحانات الثانوية العامة (1)
تجهيز مدارس القاهرة للمتحانات الثانوية العامة 
 

 


الثانوية العامة

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