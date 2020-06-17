اليوم السابع
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شفاء 12 حالة من فيروس كورونا بشمال سيناء

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:14 م
شفاء 12 حالة من فيروس كورونا بشمال سيناء تعافى
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء اليوم فى آخر بيان حول موقف كورونا، شفاء 12 حالة، وأن إجمالى الحالات 103، والحالات السلبية 37 حالة، و8 حالات تحت البحث، و37 حالات عزل منزلى تعافى منها 8 حالات ، و29 تحت العزل، والحالات الإيجابية : 21 حالة، 5 حالات تم عزلها بمستشفى بئرالعبد،7 حالات تم عزلها بمستشفى العريش ، 2 حالة وفاة وعزل منزلى لـ3 حالات، شفاء 4 حالات.

وأكدت الإدارة الصحية بمركز بئر العبد التابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء، تنفيذها ندوات توعوية حول مستجدات كورونا واهم طرق الوقاية اثناء الخروج .

وأوضح البيان، أنه حرصا من الادارة الصحية ببئر العبد على نشر الوعى الصحى والتوعية بين الاهالى وخلق حالة من الثقة والتعايش الأمن مع الوضع الحالى والتعاون المشترك بين الإدارة الصحية والمجتمع نفذ فريق التثقيف الصحى والاعلام للإدارة الصحية ببئر العبد عدة لقاءات تثقيفية للتوعية عن فيروس كورونا ببعض الوحدات المحلية ومراكز الشباب التابعة لمجلس مدينة بئر العبد.

 تضمنت  الحملة التوعوية التدريب على طرق الوقاية وضرورة ارتداء الماسك عند الخروج من المنزل واتباع العادات الصحية السليمة والتغذية السليمة وممارسة الرياضة والبعد عن الاختلاط و المصافحة والمعانقة.

كما نفذت وحدة ملاريا بئر العبد  حملة رش لمحطة الصرف ببئر العبد بالمبيدات لقتل اليرقات الموجودة تحت سطح المياه الراكده قبل التحول الى حشرة كاملة فى اطار اجراءات الحماية والوقاية اليومية.

وتابع بيان إدارة بئر العبد الصحية انه فور ورود ايجابية حالة بفيروس كورونا ببئر العبد يوجه الفريق الوقائى بالإدارة، ووحدة الملاريا ببئر العبد لتطهير منزل الحالة وكذلك كامل العمارة محل اقامة الحالة والعمارات المحيطة و عمل حصر للمخالطين للحالة بمعرفة وحدة الوبائيات والترصد بالإدارة.

 

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