شرطة دبى تحذر من الألعاب الإلكترونية المجانية: تنتهك خصوصيتك

كتب هيثم سلامة

حذرت شرطة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مواطنيها من تحميل الألعاب المجانية التي تعتمد على جمع المعلومات الشخصية واستغلالها بما ينتهك الخصوصية.

ونشرت شرطة دبى، عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو جراف"، قائلة: "يعتمد تحميل بعض الألعاب المجانية على جمع المعلومات الشخصية واستغلالها بما ينتهك خصوصيتك، فاحذرها وانشر التوعية بين أفراد عائلتك".

يعتمد تحميل بعض الألعاب المجانية على جمع المعلومات الشخصية واستغلالها بما ينتهك خصوصيتك، فاحذرها وانشر التوعية بين أفراد عائلتك.#أمنكم_سعادتنا#شرطة_دبي pic.twitter.com/GcrJbQlUd1 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 17, 2020

من جانب آخر، كانت أطلقت شرطة دبى لعبة "حقوقي ومسئولياتي" العام الماضي لتوعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم وفق أساليب ترفيهية وتربوية حديثة، بلغ عدد مستخدمو اللعبة 86 ألفًا و610 مرة، وذلك عبر متجرَي "أبل ستور" و"جوجل بلاي".



شرطة دبى

وبيّن أن التطبيق الذكي يتوجه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، بقصد توعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم القانون، وواجباتهم وفق أساليب ترفيهية وتربوية شيّقة، ترفع من مستوى إدراكهم بطريقة ابتكارية ونوعية.

وأشار إلى أن التطبيق يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والذي يخاطب الأطفال بطريقة مبتكرة تتناسب مع أعمارهم الصغيرة، ووفق أسلوب مبسط ممتع يشجعهم على إدراك حقوقهم، ومن هنا جاءت لعبة "حقوقي ومسؤولياتي لتكون وجهة ترفيهية تفاعلية يمكن تحميلها على متجري "أبل ستور" و"جوجل بلاي"، لافتاً إلى أن التطبيق يحوي أربعة أنواع من الألعاب الترفيهية المتنوعة، وثلاثة عوالم شيّقة، وأكثر من 100 مرحلة ممتعة.