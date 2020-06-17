شباب يعقمون منشآت رياضية وخدمية بقرية الروضة بسيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شارك عددا من شباب قرية الروضة بشمال سيناء فى حملة تعقيم وتطهير لمنشآت رياضية وخدمية حكومية وأهلية بنطاق القرية ضمن انشطة ينفذها مركز شباب شهداء الروضة.

وقال موسى شميط، مدير مركز شباب شهداء الروضة ، ان الشباب المشاركون من أعضاء البرلمان بمركز شباب شهداء الروضة التابع لإدارة بئر العبد ونفذوا مشروع حمله تطهير وتعقيم لمرافق المركز ضمن الاستعداد لعودة النشاط الرياضي والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وايهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة.

وأشار مدير مركز شباب شهداء الروضة، انه خلال الحملة تم إجراء تطهير وتعقيم للملاعب والمكتبة ومقرات إدارية وخدمية منوعة، لافتا أن جميع جهود الشباب تطوعية وتتم بشكل دورى مساهمتا منهم فى خدمة أبناء قريتهم فى ظل ظروف جائحة كورونا.