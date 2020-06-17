اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سيولة مرورية بحركة السيارات بشارع التسعين فى التجمع بالاتجاهين

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:40 ص
سيولة مرورية بحركة السيارات بشارع التسعين فى التجمع بالاتجاهين شارع التسعين
كتبت ـ أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد شارع التسعين بالتجمع الخامس، انسيابًا مروريًا بحركة مرور السيارات،  في الاتجاهين، اليوم الأربعاء، وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس تجاه البساتين وزهراء المعادي.
 
وظهر انتظام بحركة المرور بالطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .
 
وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
 
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
 
كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.
 
 
 

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

التسعين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات

جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات

السكة الحديد:وصول الدفعة الـ4 للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية خلال أيام

السكة الحديد:وصول الدفعة الـ4 للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية خلال أيام

بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية بالكمامات وكواشف قياس الحرارة خارج اللجان

بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية بالكمامات وكواشف قياس الحرارة خارج اللجان

ارتفاع حاد بحرارة الجو اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ارتفاع حاد بحرارة الجو اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

قطار المحاكمات.. نظر دعوى اتهام الطيار أبو اليسر لمحمد رمضان بالإساءة لسمعته

قطار المحاكمات.. نظر دعوى اتهام الطيار أبو اليسر لمحمد رمضان بالإساءة لسمعته

22 عاما على رحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى

22 عاما على رحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة