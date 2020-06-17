اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:07 م
خالد صلاح
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سيولة مرورية أعلى طريق الفيوم للمتجه إلى طريق الواحات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:00 م
سيولة مرورية أعلى طريق الفيوم للمتجه إلى طريق الواحات طريق الفيوم - أرشيفية
كتب سليم على

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شهد طريق الفيوم سيولة مرورية أمام المتجه من ميدان الرماية إلى الفيوم والمتجه إلى طريق الواحات فى الاتجاهين، فى الوقت الذى تقوم به الجهات المعنية بتوسعة طريق الفيوم ضمن خطة تطوير منطقة الأهرامات وربط المتحف المصرى الكبير بالأهرامات.

وشهد الطريق الدائرى أمام المتجه من شارع أحمد عرابى إلى ميدان الرماية، سيولة مرورية، فى الاتجاهين، وسط تواجد مكثف لرجال المرور لمنع الزحام وتسيير حركة المرور.

كما شهدت محاور القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وتواجدت أعلى الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.


اخبار الحوادث

اخبار المرور

زحام مرورى

محاور القاهرة

النشرة المرورية

كورنيش العجوزة

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