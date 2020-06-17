سكرتير عام المنوفية: متابعة دورية لإنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعاً لمناقشة ما تم تنفيذه من خطوات لإنهاء بعض الملفات وكذا مناقشة المعوقات التى تواجه اللجان والوحدات المحلية للعمل على حلها لإنجاز هذا الملف فى الموعد المحدد، بحضور المستشار القانونى للمحافظة ونقيب المهندسين والمستشار الهندسى للمحافظة ومدير عام التخطيط العمرانى بالديوان العام ورؤساء وأعضاء لجان التصالح ومديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بسرعة إنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح فى مخالفات البناء وتذليل كافة المعوقات وتحقيق المستهدف للحفاظ على المال العام.

وشدد السكرتير العام على رؤساء الإدارات الهندسية بضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع رؤساء اللجان وأعضائها لإنجاز المهام المطلوبة بشكل أسرع من خلال خطة زمنية محددة لانهاء باقى الملفات المتبقية وإنجاز باقى المهام والأعمال، موجهاً المستشار القانونى للمحافظة بالمتابعة الدورية لهذا الملف ومن خلال وضع آليات مناسبة تذلل كافة الصعوبات التى تواجه اللجان، كما وجه السكرتير العام رؤساء اللجان بسرعة الإنتهاء من ملفات التصالح التى تقع داخل الأحوزة العمرانية أولاً استعدادا للعمل بباقى الملفات التى تقع خارج الأحوزة، موجهاً بضرورة تسجيل كافة الطلبات التى تم الانتهاء منها بقاعدة البيانات، فيما تم استعراض نسب إنجاز الأعمال لبعض اللجان وما تم نهوه من ملفات .

وأشاد الدكتور مهندس شبل ضحى نقيب المهندسين بأهمية ودور عمل اللجان ، مؤكداً على التعاون الوثيق والتنسيق الكامل مع رؤساء اللجان لإزالة أية معوقات أو صعوبات لإنجاز المهام بشكل أفضل .

ومن جانبه أشار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن العائد من حصيلة التصالح يساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بالمحافظة .