اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:01 م
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سكان باليابان يُشاهدون جسمًا طائرًا غريبًا فى السماء

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:51 م
سكان باليابان يُشاهدون جسمًا طائرًا غريبًا فى السماء الشرطة اليابانية
أ ش أ

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شاهد سكان فى شمال شرق اليابان اليوم الأربعاء جسمًا طائرًا مجهولًا يشبه المنطاد الأبيض، واتصل بعضهم بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عنه، فيما لجأ آخرون إلى تويتر للتعبير عن دهشتهم من الأمر. 
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية أن مسؤولا من مكتب وكالة الأرصاد اليابانية في سينداي بمحافظة مياجي أكد أن الجسم الطائر الذي شاهده الناس ليس جهازًا طيرته الوكالة، مضيفا "بحثنا الأمر مع الحكومة المحلية وقوات الدفاع الذاتي ولكنهم كذلك لا علم لهم بالأمر". 
وأشارت الوكالة إلى أن الاتصالات بشأن الجسم الطائر الغريب بدأت الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي. 
وشوهد الجسم الطائر في سينداي وفوكوشيما وهو جسم على شكل صليب حسب وصف مسؤول في الوكالة ويشبه بعض أجهزة الاستطلاع. 
واستخدمت الشرطة في مياجي مروحية لفحص الجسم الطائر على ارتفاع يزيد على 2000 متر فوق سطح الأرض ولكنها عجزت عن تحديد مصدره أو هويته. 
وقال مسؤول من الشرطة "حاولنا تتبعه" لكن فقدنا الموقع الدقيق للجسم الطائر في المساء بعد أن حالت السحب بيننا وبينه. 
وقال مسؤول من وزارة النقل إن الجسم لم يكن في مسار طيران لذا فلن يؤثر على حركة الطائرات غير أن السلطات ستواصل متابعة الأمر.


اليابان

الشرطة اليابانية

جسم طائر

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