سقوط عاطلين متهمين بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه فى المقطم

كتب ـ عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

تمكن رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة ، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عاطلين لسرقتهما سيارة أجرة من قائدها بالإكراه بمنطقة المقطم، وحرر محضر بالواقعة، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، مفاده تلقية بلاغا من سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بأنه اثناء سيره بالسيارة قيادته "أجرة" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول، استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم ، وعقب وصولهما طلبا منه الدخول إلى أحد الشوارع الجانبية وقاما بتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهما واستوليا منه على السيارة كرهاً عنه ، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (سائق "تاكسى" ، عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستولى عليها ، وبحوزتهما (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة" المستخدمان فى ارتكاب الواقعة.