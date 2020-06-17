روسيا تعلن بدء طباعة أوراق نقدية جديدة لليمن

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها بدأت في طباعة أوراق نقدية جديدة لليمن، وذلك وفقا لعقد تم إبرامه سابقا.
وأكدت المتحدثة أنه وفقًا للعقد، الذي تم توقيعه مع السلطات اليمنية الرسمية في عام 2017 ، تقوم روسيا بطباعة هذه الأوراق النقدية.
وقالت زاخاروفا، تعليقًا على تقارير إعلامية عن احتجاز انفصاليين في اليمن لقافلة تحمل 64 مليار ريال مطبوعة للبنك المركزي اليمني في روسيا، اليوم الأربعاء "بناءً على معلوماتنا، هذا الحادث وقع بالفعل في العاصمة اليمنية المؤقتة، في مدينة عدن".
روسيا تعلن بدء طباعة أوراق نقدية جديدة لليمنالأربعاء، 17 يونيو 2020 07:06 م
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها بدأت في طباعة أوراق نقدية جديدة لليمن، وذلك وفقا لعقد تم إبرامه سابقا.
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