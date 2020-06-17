اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:54 م
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روسيا تخصص ممرات تطهير لحماية بوتين من فيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:36 م
روسيا تخصص ممرات تطهير لحماية بوتين من فيروس كورونا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

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قال المتحدث باسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس يحظى بحماية من فيروس كورونا بواسطة ممرات تطهير خاصة، يتعين على أى شخص يزور مقر إقامته خارج موسكو، أو يلتقى به فى الكرملين العبور خلالها.
 
وأضاف ديمترى بيسكوف المتحدث باسم بوتين، أن واحدا من تلك الممرات، التى تصنعها شركة روسية مقرها فى مدينة بينزا، موجود بمقر إقامة بوتين الرسمى (نوفو أوجاريوفو) الواقع على مشارف موسكو فى حين وُضع اثنان آخران بالكرملين.
 
وتابع قائلا، إنه جرى تركيب الممرات فى ذروة الجائحة فى روسيا، والتى تقول السلطات إنها فى تراجع حاليا خاصة فى موسكو التى شرعت فى رفع قيود العزل العام.
 
وذكر بيسكوف، أن بعض القيود لا تزال مفروضة فى الكرملين لكن الكثير منها قد أُلغي، بينما لا تزال الاحتياطيات المتعلقة بصحة بوتين مُبررة.
 
ونشرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، صورا للممر مساء أمس الثلاثاء، تظهر عبور أشخاص يضعون الكمامات من خلالها ورش مُطهر عليهم من السقف والجانب.
 
وسجلت روسيا، أكثر من نصف مليون إصابة بمرض كوفيد-19، الذى يسببه الفيروس، وهى ثالث أعلى حصيلة فى العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة، وهو ما تعزوه السلطات إلى برنامج شامل لإجراء فحوص الكشف عن الفيروس.
 
كما سجلت البلاد 7478 حالة وفاة حتى الآن، وهو ما يقل عن كثير من الدول الأخرى. ويشكك المنتقدون فى دقة أرقام الوفيات.
 

روسيا

الرئيس الروسى

فلاديمير بوتين

كورونا

فيروس كورونا

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