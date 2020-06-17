اليوم السابع
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رفع كفاءة أعمدة الإنارة و النظافة خلال ساعات الحظر وتحرير 24 مخالفة بالشرقية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:59 م
رفع كفاءة أعمدة الإنارة و النظافة خلال ساعات الحظر وتحرير 24 مخالفة بالشرقية رفع كفاءة أعمدة الإنارة
الشرقية - إيمان مهنى

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شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع والميادين الرئيسية بنطاق كل مركز ومدينة مستغلين فتره الحظر وعدم  تواجد المواطنين بالشوارع فى رفع كفاءة الأعمدة الكهربائية وصيانتها واستبدال التالف منها لخدمة الأهالي والإرتقاء  بالشكل الحضارى أمام المواطنين والزائرين.

و قام رئيس مركز ومدينة بلبيس بحملة مكبره بالتعاون مع  مدير قسم الإنارة العامة بالمجلس وأسفرت الحملة عن عمل صيانة ورفع كفاءة الاعمدة واستكمال  تركيب كشافات الانارة  بطريق الرئيسي 39 في الوصلة بين قريتي (شبرا النخلة ـ الجوسق) وتم إعادة انارته بعد عامين من الظلام وذلك حرصاً علي سلامة المواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، خلال ساعات حظر التجوال بحملة بالتعاون مدير قسم الإنارة العامة بالمجلس واسفرت الحملة عن عمل صيانة ورفع كفاءة الاعمدة وكشافات الانارة الموفرة للطاقة بمنطقه كوبري الصدر .

وفي سياق متصل  قام رئيس مركز فاقوس بالتعاون مع مدير قسم الإنارة العامة بالمجلس بحمله أسفرت عن عمل صيانة ورفع كفاءة الاعمدة والكشافات بشوارع ( ترعة الديدامونيه ـ مدخل عزبة ابو خليل جهة أبو دهشان ـ المدخل الرئيسي للمدينة ـ مدخل كفر الحوت ـ كوبري الشريف حتي كوبري بنك مصر ـ شارع الجلاء ـ شارع الانتاج ) بإستخدام سيارات كهرباء ومعدات رئاسة المركز .

وأكد محافظ الشرقية ، على إستمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع كفاءه الانارة بصفة دورية مع تطبيق كافه الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة.

كما حررت مديرتي التموين و الطب البيطري 24 محاضر و مخالفة خلال حملات تفتيشية علي مدينة الحسينية، ذلك تنفيذ لاستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة ، والمخابز، لمنع احتكار السلع ، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي ، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح وتوفير الدعم الكامل للمواطنين وتوصيل الدعم لمستحقيه، وتوفير رغيف خبز مدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع إحتياجات المواطنين.

وقامت إدارة تموين الحسينية بالشرقية ، بحملة مكبرة على الأسواق والمحلات  التجاريه والمخابز بنطاق المركز ، وأسفرت الحمله عن تحرير 14 محضر متنوع ما بين " بيع سجائر بأعلى من السعر - عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية- مزاولة العمل بدون ترخيص -عدم ممارسة العمل بالنسبة لتجار التموين"، كما أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لعدد 10 مخابز لعدم إعطاء البون وعدم نظافة الأدوات المستخدمه ونقص فى وزن الخبز وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه .

وفي سياق متصل  قامت رئاسه مركز ومدينة الحسينية بحمله تفتيشيه على الأسواق بالاشتراك مع الإدارات التخصصيه لمديريات التموين والصحة والطب البيطري حيث تم المرور على محلات ( بيع الأسماك - اللحوم-  مطاعم )وأسفرت الحمله  عن تحرير عدد 11 محضر جنحة أمن دولة طوارىء لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وإدارة محلات بدون ترخيص.

كما قام رئيس مركز ومدينه الحسينيه بشن حملة تفتيشيه مفاجئه  قام خلالها  بالمرور على مخبزين بجزيرة عليوة التابعة للوحدة المحلية بسعود للتأكد من جودة رغيف الخبز  المقدم وكذلك التفتيش علي مخزن لبيع السجائر للتأكد من بيعها بالسعر الرسمى ومحل لبيع الأسماك للتاكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحيه للتداول.

 

1انارة اناره اناره
انارة اناره اناره

 

3انارة اناره اناره
انارة اناره اناره

 

حسينيه تموين 17 يونيو
 

 

حسينيه تموين 172 يونيو
 

 


محافظه الشرقيه

حملات تموينيه

حظر التجوال

أخبار مصرية

صيانه الاعمده

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