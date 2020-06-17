رغم انتقاده بكين.. بومبيو يلتقى مسئولا بارزا فى الحزب الشيوعى الصيني الحاكم

كتب أحمد عرفة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن وزير خارجيتها، مايك بومبيو، سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعا فى ولاية هاواى مع مسؤول بارز فى الحزب الشيوعى الصينى الحاكم، ووفقا لموقع روسيا اليوم، فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، فى جدول الأعمال المنشور على موقعها الإلكتروني، أن بومبيو سيلتقى فى مدينة هونولولو وزير الخارجية الصينى السابق والعضو فى المكتب السياسى للحزب الشيوعي، يانغ جيتشي.

ويأتى هذا الاجتماع على خلفية التصعيد فى العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وبكين فى الأشهر الماضية ووجهت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انتقادات حادة إلى سلطات الصين، محملة إياها المسؤولية عن فقدان السيطرة على فيروس كورونا المستجد والتستر على الجائحة فى مراحلها المبكرة، ما أدى، حسب رأى واشنطن، إلى انتشار الفيروس فى العالم على نطاق واسع.

كما انتقد بومبيو بشدة مرارا وتكرارا سياسات الحكومة الصينية فى مختلف المجالات، وبالدرجة الأولى حقوق الإنسان، على خلفية خطط حكومة بكين لتبنى تشريع الأمن القومى لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.