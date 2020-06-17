اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة حزب الخير التركى لأردوغان: الله يخسف بحبك للسلطة وإدارتك سابع أرض

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:41 م
رئيسة حزب الخير التركى لأردوغان: الله يخسف بحبك للسلطة وإدارتك سابع أرض ميرال اشكنار
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هاجمت زعيمة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، والمعروفة باسم المرأة الحديدية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الإعلان عن تحالف جرى في السابق بين حزب العدالة والتنمية مع جماعة فتح الله جولن المصنفة كجماعة إرهابية في تركيا حاليا.

ودعت ميرال أكشنار إلى التوقف عن الاضمحلال الذي وصلت إليه السلطة في تركيا بعد التحرش بــ"باشاك دميرتاش" زوجة زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرتاش، من قبل أحد الأفراد التابعين لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وأشارت أكشنار خلال اجتماع لحزبها في مجلس الأمة التركي، إلى استقالة نائب رئيس فرع الإعلام والترويج بحزب العدالة والتنمية، إمره جميل، من منصبه عقب كلمات أدلى بها خلال لقاء تليفزيوني حول دخول حزب العدالة والتنمية في تحالف في السابق مع جماعة فتح الله جولن"، التي يصنفها الحزب حاليًا كجماعة إرهابية، بحجة تصفية متآمرين انقلابيين.

وقالت أكشينار، تعليقًا على كلام نائب رئيس فرع الإعلام والترويج بحزب العدالة والتنمية، "يا سيد أردوغان، هل ألصقت تهمة الانتماء إلى المعارضة بالعسكريين والمدنيين؟ هل سعت السلطة إلى تحويل الناس المحبين لوطنهم إلى إرهابيين؟ فليذهب حبكم للسلطة وليذهب فهمكم لإدارة الدولة سابع أرض. عار عليكم".


ميرال اشكنار

تركيا

المعارضة التركية

زعيمة حزب الخير التركي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة