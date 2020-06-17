رئيسة حزب الخير التركى لأردوغان: الله يخسف بحبك للسلطة وإدارتك سابع أرض

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

هاجمت زعيمة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، والمعروفة باسم المرأة الحديدية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الإعلان عن تحالف جرى في السابق بين حزب العدالة والتنمية مع جماعة فتح الله جولن المصنفة كجماعة إرهابية في تركيا حاليا.

ودعت ميرال أكشنار إلى التوقف عن الاضمحلال الذي وصلت إليه السلطة في تركيا بعد التحرش بــ"باشاك دميرتاش" زوجة زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرتاش، من قبل أحد الأفراد التابعين لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وأشارت أكشنار خلال اجتماع لحزبها في مجلس الأمة التركي، إلى استقالة نائب رئيس فرع الإعلام والترويج بحزب العدالة والتنمية، إمره جميل، من منصبه عقب كلمات أدلى بها خلال لقاء تليفزيوني حول دخول حزب العدالة والتنمية في تحالف في السابق مع جماعة فتح الله جولن"، التي يصنفها الحزب حاليًا كجماعة إرهابية، بحجة تصفية متآمرين انقلابيين.

وقالت أكشينار، تعليقًا على كلام نائب رئيس فرع الإعلام والترويج بحزب العدالة والتنمية، "يا سيد أردوغان، هل ألصقت تهمة الانتماء إلى المعارضة بالعسكريين والمدنيين؟ هل سعت السلطة إلى تحويل الناس المحبين لوطنهم إلى إرهابيين؟ فليذهب حبكم للسلطة وليذهب فهمكم لإدارة الدولة سابع أرض. عار عليكم".