ديلى ميل: إصابة 100 عامل بكورونا فى مصنع لحوم بريطانى يوزع لكنتاكى وتيسكو

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن فيروس كورونا اندلع فى مصنع بريطانى للحوم يوزع الدجاج لكنتاكى وتيسكو ،حيث أصاب 100 عامل.



ديلى ميل

وأوضحت الصحيفة أن ما يقرب من ربع العمال البالغ عددهم 560 في مصنع "2 سيسترز" يعزلون أنفسهم بعد سلسلة من الحالات المؤكدة.

ويعالج أحد العاملين في المصنع فى المستشفى هو و 12 شخصًا آخرين جاءت نتائجهم إيجابية، وفقا للصحيفة.

ووصف بادي ماكنوت ، المسؤول الإقليمي لشركة Unite ، بأنه تفشي " كبير" في المصنع في شمال ويلز، مؤكدا أن الشركة تأخذ هذا على محمل الجد.

وقال إن الوكلاء يعملون مع الشركة في الموقع لوضع تدابير وقائية، موضحا "ولكن ليس هناك شك في أن الناس خائفون للغاية. إنهم قلقون بشأن إعادة الفيروس إلى المنزل لأفراد عائلاتهم الضعفاء ، وهم قلقون بشأن التسبب فى زيادة الحالات في الجزيرة."

وأوضحت "ديلى ميل" أن مجموعة "2 سيسترز" للأغذية هي واحدة من أكبر منتجي الأغذية في المملكة المتحدة ، ولديها مواقع في جميع أنحاء البلاد وعلامات تجارية بما في ذلك Fox's Biscuits و Holland's Pies.

كما أنها تنتج حوالي ثلث جميع منتجات الدواجن المستهلكة يوميًا في المملكة المتحدة ولديها أكثر من 7000 عامل في مصانعها المتخصصة.

وقالت الشركة في بيان إنها "تعمل على توفير بيئة عمل أكثر أمانًا" في الموقع في شمال ويلز.

وأضافت: "كسياسة للشركة ، سنؤكد الحالات ، ولكن لن نكشف عن بيانات الموظفين".

وقال متحدث باسم مجلس أنجليسى، بشمال ويلز، "فريق اختبار شمال ويلز الإقليمي المعنى بتحديد وتتبع الحالات ، استجاب للحالات فى المصنع على سبيل الأولوية ، ويدعم مكان العمل