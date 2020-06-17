اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ديلى ميل: إصابة 100 عامل بكورونا فى مصنع لحوم بريطانى يوزع لكنتاكى وتيسكو

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:44 م
ديلى ميل: إصابة 100 عامل بكورونا فى مصنع لحوم بريطانى يوزع لكنتاكى وتيسكو مصنع بريطانى انتشرت فيه عدوى كورونا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن فيروس كورونا اندلع فى مصنع بريطانى للحوم يوزع الدجاج لكنتاكى وتيسكو ،حيث أصاب 100 عامل.

ديلى مي
ديلى ميل

 

وأوضحت الصحيفة أن ما يقرب من ربع العمال البالغ عددهم 560 في مصنع "2 سيسترز" يعزلون أنفسهم بعد سلسلة من الحالات المؤكدة.

 

ويعالج أحد العاملين في المصنع فى المستشفى هو و 12 شخصًا آخرين جاءت نتائجهم إيجابية، وفقا للصحيفة.

 

ووصف بادي ماكنوت ، المسؤول الإقليمي لشركة Unite ، بأنه تفشي " كبير" في المصنع في شمال ويلز، مؤكدا أن الشركة تأخذ هذا على محمل الجد.

وقال إن الوكلاء يعملون مع الشركة في الموقع لوضع تدابير وقائية، موضحا "ولكن ليس هناك شك في أن الناس خائفون للغاية. إنهم قلقون بشأن إعادة الفيروس إلى المنزل لأفراد عائلاتهم الضعفاء ، وهم قلقون بشأن التسبب فى زيادة الحالات في الجزيرة."

وأوضحت "ديلى ميل" أن مجموعة "2 سيسترز" للأغذية هي واحدة من أكبر منتجي الأغذية في المملكة المتحدة ، ولديها مواقع في جميع أنحاء البلاد وعلامات تجارية بما في ذلك Fox's Biscuits و Holland's Pies.

كما أنها تنتج حوالي ثلث جميع منتجات الدواجن المستهلكة يوميًا في المملكة المتحدة ولديها أكثر من 7000 عامل في مصانعها المتخصصة.

وقالت الشركة في بيان إنها "تعمل على توفير بيئة عمل أكثر أمانًا" في الموقع في شمال ويلز.

وأضافت: "كسياسة للشركة ، سنؤكد الحالات ، ولكن لن نكشف عن بيانات الموظفين".

وقال متحدث باسم مجلس أنجليسى، بشمال ويلز، "فريق اختبار شمال ويلز الإقليمي المعنى بتحديد وتتبع الحالات ، استجاب للحالات فى المصنع على سبيل الأولوية ، ويدعم مكان العمل

 

 

 


مصنع للحوم فى بريطانيا

كورونا

عودة كورونا

2 سيسترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة