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خيرا تعمل شرا تلقى..مدين يقتل الدائن لعجزه عن سداد 60 ألف جنيه

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:28 ص
خيرا تعمل شرا تلقى..مدين يقتل الدائن لعجزه عن سداد 60 ألف جنيه قتل ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في القبض على مواطن وزوجته قتلا شخصاً بعدما اقترضا منه أموالاً وعجزا عن سدادها.

تلقى مركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا بلاغاً بالعثور على أجزاء آدمية متفحمة بطريق زراعى مابين قريتين بدائرة المركز، وأسفرت جهود فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا عن تحديد شخصية المجنى عليه (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار)، وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (مالك محل ملابس- زوجته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما , وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة ، واعترف الأول بسابقة إقتراضه وزوجته مبلغ 60 ألف جنيه من المجنى عليه وتعثرهما فى سداد الأقساط ونظراً لإلحاح المجنى عليه وتهديده لهما عقدا العزم على التخلص منه ، حيث إستدرجاه لمحل إقامتهما بدعوى سداد الأقساط مقابل الحصول على إيصالات الأمانة وقاما بخنقه وأجهزا عليه بسلاح أبيض فأصاباه بعدة طعنات أودت بحياته ثم قاما بوضعه داخل جوال ونقله بسيارة ملاكى وإلقاء جثته بمكان العثور وإشعال النيران به ، وبإرشادهما تم ضبط (الأداة المستخدمة  "سكين" ، وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - 20 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المتهمين")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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