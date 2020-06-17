خروج حالتين من كبار السن بعد التعافى من كورونا بمستشفى كرموز بالاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور طارق نجم، مدير مستشفى كرموز التابع للتأمين الصحى بالإسكندرية، والذى تم تحويله إلى مستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، أن المستشفى شهدت خروج حالتين تعافى اليوم من كبار السن أحدهما 82 عاما و الآخر 78 عاما ، ليصل إجمالى حالات التعافى منذ بدء استقبال الحالات إلى 65 حالة.

وأكد الدكتور طارق نجم مدير مستشفى كرموز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المستشفى مجهز بكل المستلزمات الطبية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحالات التعافى خرجت بعد إجراء التحاليل اللازمة وثبوت سلبية العينة، وفق بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، كما أكد كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى من الأطباء والتمريض الذين يعملون عن تقديم كل سبل الرعاية الطبية والنفسية للمرضى.

وكان الدكتور عنانى إسماعيل، مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحى بالإسكندرية، قد أكد أن هناك 10 مستشفيات بدأت تستقبل حالات مرضى فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عنانى إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشفيات هى العامرية وأبو قير العام، وأبوقير للتأمين الصحى، صدر المعمورة، مستشفى الجمهورية، كوم الشقافة، الحميات وبرج العرب، مستشفى كرموز، وجمال عبد الناصر، مشيرا إلى أنه وفقا للقرار الجديد لوزارة الصحة أنه سيتاح لتلك المستشفيات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا ووضعها بالحجر الصحى لحين التماثل للشفاء، مؤكدا أنه جارى زيادة القدرة الاستيعابية ثلاثة أضعاف لتلك المستشفيات وزيادة عدد الأسرة والأجهزة والمستلزمات الطبية، وسيتم فتح أبواب تلك المستشفيات أمام حالات الاشتياه بالإصابة بالفيروس.