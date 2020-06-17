اليوم السابع
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خد بالك.. ترك الأجهزة على وضع الاستعداد يزيد استهلاك الكهرباء

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:30 م
خد بالك.. ترك الأجهزة على وضع الاستعداد يزيد استهلاك الكهرباء مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن وضع الاستعداد للأجهزة الكهربائية يجعلها تستهلك (تهدر) طاقة كهربائية فى صورة حرارة مبددة، حيث إن درجة حرارة أو مجرد الإحساس بدفء الجهاز وهو على وضع الاستعداد لفترة كافية للوصول إلى درجة حرارة ثابتة تعطى فكرة عن المقصود بإهدار الطاقة الكهربائية.

وأضاف الجهاز أن وضع الاستعداد يحعل الأجهزة تستهلك الكهرباء الاحتياطية، (وضع الاستعداد) فى الأجهزة الكهربائية المحتوية على جهاز تحكم عن بعد (ريموت كنترول) أو لمبة الليد أو ساعة رقمية أو زر لمس أو وظيفة مماثلة، فى هذه الحالة ستكون كمية الكهرباء التى تغذى الجهاز تكفى لتزويد أجهزة استشعاره بالطاقة بحيث يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة أكد أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها لضمان الحصول على مستحقات الدولة فقط ، مؤكدا أن المواطن يجب ان يقارن بين قيمة الفاتورة و بين القراءة الموجودة بالعداد قبل السداد.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فاتورة الاستهلاك التى يتم تحصيلها خلال هذه الأيام هى فاتورة استهلاك شهر يونيو، موضحا أن هذه الفاتورة يتم تحصيلها وفقا للأسعار القديمة، وليس بأسعار الشرائح الجديدة التى تم إعلانها.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسعار الكهرباء

ايمن حمزة

وزير الكهرباء

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