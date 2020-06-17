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حواجز لفصل بين الطلاب فى مدرسة بجنوب افريقيا لمنع عدوى كورونا.. فيديو

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:36 م
حواجز لفصل بين الطلاب فى مدرسة بجنوب افريقيا لمنع عدوى كورونا.. فيديو الفصل بين الطلاب بحواجز بلاستيكية
كتب محمد شعلان

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قامت مدرسة ابتدائية بوضع فواصل على مكاتب التلاميذ في مدرسة بمدينة كيب تاون ثالث أكبر مدن جنوب أفريقيا من حيث عدد السكان، لوقاية الطلاب والمدرسين من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعرضت وكالة فرانس برس فيديو للمدرس صاحب الفكرة وهو يقوم بإعداد الفواصل مع زملائه ثم مرحلة وضع الفواصل لحفظ مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم وأيضا المدرسين.

وقال انجوس هارتلي، المعلم صاحب فكرة الفواصل، "إن غرف الدراسة صغيرة جدا وتطبيق التباعد الاجتماعي يمثل مشكلة كبيرة، فكيف سنحافظ على سلامة التلاميذ والمدرسين؟! ثم توصلت الى هذه الفكرة وقلت لهم لدي الكثير من الألواح الخشبية في المنزل وبوسعي صنع اطارات للفواصل في غرف الدراسة، فاستخدمنا هذه الاخشاب بالإضافة إلى بلاستيك كان بحوزة احد المدرسين".

الفصل بين الطلاب بحواجز بلاستيكية
الفصل بين الطلاب بحواجز بلاستيكية

 

وتخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى القارة الافريقية ربع مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وتأتى دولة جنوب افريقيا فى قائمة الدول الأكثر إصابة داخل افريقيا.

 

ووصل إجمالى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 6,804، وإجمالى حالات الشفاء من الفيروس التاجى 117,042، وفيما يتواجد حاليا أكثر من 130 ألف حالة إصابة نشطة بالفيروس.

 

وجاء ترتيب الدول الخمس الأكثر إصابة بالفيروس بالقارة الأفريقية كالتالى: "جنوب افريقيا وسجلت 7، 3,533"، "مصر وسجلت 46,289"، وفى المركز الثالث حلت نيجيريا وسجلت 16,658، وجاءت فى المركز الرابع غانا وسجلت 11,964، وخامسا جاءت الجزائر وسجلت، 11,031.

 

وتخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 439 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء  من 4.2 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

 

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.


جنوب افريقيا

كيب تاون

مدارس جنوب افريقيا

كورونا فى جنوب افريقيا

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