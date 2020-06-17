اليوم السابع
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حملة لمتابعة نظافة كبارى المشاة ورفع الإشغالات بالمنيا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:26 ص
حملة لمتابعة نظافة كبارى المشاة ورفع الإشغالات بالمنيا حمله لمتابعة نظافة كبارى المشاة ورفع الاشغالات بالمنيا
المنيا_ حسن عبد الغفار

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بعمل حملة نظافة مكبرة على كبارى المشاه والشوارع المحاذية لها بشارع سعد زغلول وشارع رمسيس، كما تم رفع التراكمات والأتربة الموجوده على هذه الكبارى وعلى جانبى هذه الكبارى ونقل هذا المخلفات الى المقالب الوسيطة وتكليف دوريات لمتابعة عدم عودة الإشغالات أو تراكم الأتربة مرة اخرى ،وقد تم رفع وإخلاء الكبارى من الاشغالات على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمه حيال المخالفين .

رئيس المركز والمدينة ان هذه الحملات مستمره لعودة الإنضباط للطريق وتنفيذ قوانين التنظيم .وتحقيق مستوى اعلى للعمل بمنظومة النظافةبالمدينة.

 

وتواصل الوحدة المحلية اعمال إزالةحالات التعدى بالبناء المخالف للقانون على مستوى المركز والمدينة حيث تم تنفيذ حملة مكبرة بقرية صفط الخمار والقرى التابعة وقت رئيس قرية صفط الخمار أنه تم تنفيذ 5 حالات على مدار اليوم كان قد صدر لها قرارات ازالة وذلك إما لتعدى على املاك الدولة أو البناء المخالف لقانون 119لسنة2008 واضاف أنه قد تم تنفيذ الازالة،بالتعاون مع الجهات المعنية من قوات الشرطة والزراعة والري.

 

وأكد رئيس مركز المنيا على الاستمرار فى رفع وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لكل من تسول له نفسه التعدى على حق من حقوق الدولة وتطبيق القانون إعلاء لمصلحة الوطن. واستمرار عمل الحملات المكبرة بصفة دورية بجميع قرى المركز.


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حملات النظافة

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