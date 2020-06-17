حبس نصاب جديد استولى على 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها في العقارات 4 أيام

كتبت ـ أمنية الموجى

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري وبعض الأنشطة التجارية مقابل أرباح شهرية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 10% إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو 3 ملايين و800 ألف جنيه مصري.

وأضافت التحريات بأنه استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري والتجارة فى الأدوات والمستلزمات الطبية وعدة أنشطة مختلفة، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

يشار إلي أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد العناصر الإجرامية لممارسته نشاطا إجراميا فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بالاستثمارات العقارية والعديد من المجالات التجارية.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين وذلك من خلال إنشاء الشركة المشار إليها بالنزهة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بذلك واعترف بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب بإجمالي مبالغ مالية بلغت (3812000جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.