حبس ترزى 3 سنوات تحرش بطفلة أثناء تصليح حقيبة مدرستها فى ورشته بعابدين

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بحبس "ترزى" بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة استدرجها لغرفته بحجة تصليح حقيبة المدرسة وتحرش بها جنسيا داخل ورشته بمنطقة عابدين

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من عامل اتهم فيه صاحب ورشة "ترزى" بالتحرش بطفلته البالغة من العمر 12 سنة ،بأنه تحسس أجزاء من جسدها أثناء تصليح "حقيبة المدرسة" ،انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة ،وتم القبض على المتهم "خالد م" 57 سنة واحالته لنيابة عابدين .

وباستدعاء الطفلة المجنى عليها، أقرت بأن المتهم تحرش بها جنسيا عندما توجهت الى ورشته فى شقة بمنطقة عابدين، لتصليح حقيبة المدرسة، حيث ادعى المتهم لها بأن ماكينة الخياطة فى الغرفة واستدرجها بحجة تقديم الحلوى لها ،وجذبها من ملابسها وتحرش بها ، وبمواجهة المتهم انكر ارتكابه للواقعة، وبطلبت التحريات أكدت صحة الواقعة وأن المتهم سبق وأن تحرش بصديقة المجنى عليها من قبل داخل ورشته ، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق ،وإحالته لمحكمة الجنايات.