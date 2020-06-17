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حادث مروع بالسعودية.. أب فقد 6 من عائلته.. ويؤكد: انتظرتهم بالهدايا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:50 م
حادث مروع بالسعودية.. أب فقد 6 من عائلته.. ويؤكد: انتظرتهم بالهدايا حادث - ارشيفية
إيمان حنا

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حادث مروع شهدته السعودية، حيث لقيت أسرة كاملة من 6 أفراد، مصرعهم إثر حادث مرورى فى محافظة خميس مشيط جنوب غرب السعودية. وفق العربية.

روى تفاصيل الحادث رب الأسرة أحمد ناصر، حين انتظر عودة أسرته بعد غياب شهر كامل، قائلا: "فقدت زوجتي وابني ناصر 5 أعوام، وابنتي وجن 7 أعوام، وأولاد عمي وإخوان زوجتي خالد 20 عاما، ورويدا 18 عاما، وعبد الله 15 عاما، بعد عودتهم من زيارة والدة زوجتي بخميس مشيط". وفق ما روى للعربية.

وأوضح: "الأسرة تعيش في جازان، ووقع الحادث خلال عودتهم إلى جازان بعد أن أمضوا شهرا فى خميس مشيط، ومات جميع من في السيارة، فكانت الفاجعة".

كما أضاف: "كنت أنتظر أطفالي بالألعاب والهدايا، متشوقا لرؤيتهم بعد غياب، وكنت اتصلت بزوجتي قبل الحادث بيوم، لكن قضاء الله وقدره سبق كل شيء، فوقع الحادث إثر الاصطدام بشاحنة".


حادث مروع بالسعودية

اب يفقد 6 من عائلته فى السعودية

خميس مشيط

جازان

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