حادث مروع بالسعودية.. أب فقد 6 من عائلته.. ويؤكد: انتظرتهم بالهدايا

حادث مروع شهدته السعودية، حيث لقيت أسرة كاملة من 6 أفراد، مصرعهم إثر حادث مرورى فى محافظة خميس مشيط جنوب غرب السعودية. وفق العربية.
روى تفاصيل الحادث رب الأسرة أحمد ناصر، حين انتظر عودة أسرته بعد غياب شهر كامل، قائلا: "فقدت زوجتي وابني ناصر 5 أعوام، وابنتي وجن 7 أعوام، وأولاد عمي وإخوان زوجتي خالد 20 عاما، ورويدا 18 عاما، وعبد الله 15 عاما، بعد عودتهم من زيارة والدة زوجتي بخميس مشيط". وفق ما روى للعربية.
وأوضح: "الأسرة تعيش في جازان، ووقع الحادث خلال عودتهم إلى جازان بعد أن أمضوا شهرا فى خميس مشيط، ومات جميع من في السيارة، فكانت الفاجعة".
كما أضاف: "كنت أنتظر أطفالي بالألعاب والهدايا، متشوقا لرؤيتهم بعد غياب، وكنت اتصلت بزوجتي قبل الحادث بيوم، لكن قضاء الله وقدره سبق كل شيء، فوقع الحادث إثر الاصطدام بشاحنة".
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