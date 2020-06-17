تعرف على كيفية تأدية طلاب الثانوية بسوهاج الامتحانات فى زمن الكورونا

سوهاج محمود مقبول

أنهت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بوقاية الطلاب والمراقبين والملاحظين داخل اللجان وداخل الاستراحات على مستوى المحافظة.

1- حضور الطالب المقيد لأداء الامتحان إلى مقر اللجان بوقت كافٍ لمنع التكدس والتزاحم أثناء الدخول .

2- ضرورة حضور الطالب أو الطالبة إلى مقر اللجنة مرتديا كمامة خاصة بالوقاية .

2- مرور الطالب بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالتعقيم والوقوف مع العد من 1 إلى 3 لحين انتهاء عملية التعقيم الشخصى له .

4- استلام كل طالب لكمامة من داخل مقر لجنة الامتحان لاستخدامها أثناء أداء الامتحان وذلك كل أداء امتحان.

5- تطهير اللجان بالكلور قبل وبعد انتهاء الامتحان بكافة اللجان على مستوى المديريات .

6- توزيع المقاعد الخاصة بالطلاب أثناء الامتحان بما يضمن التباعد الاجتماعى بواقع 14 طالب بكل حجرة.

7- التأكيد على عدم التجمع عقب انتهاء أعمال الامتحانات والمغادرة منفردا إلى المنازل.

8- الإبلاغ الفورى فى حالة الشعور بأى عرض من أعراض الإصابة بفيروس كورونا على الطالب أو الملاحظ أو المراقب باللجان.

9- ضرورة قيام الطلاب والملاحظين والمراقبين بإستخدام المواد المطهرة الشخصية فى حالة التلامس أو التصافح

10- أتباع آداب العطس والحكة أثناء التواجد مع استخدام المناديل الورقية أو الكوع والتخلص من المناديل فى سلات القمامة