اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:56 ص
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تعرف على كيفية تأدية طلاب الثانوية بسوهاج الامتحانات فى زمن الكورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:00 ص
تعرف على كيفية تأدية طلاب الثانوية بسوهاج الامتحانات فى زمن الكورونا امتحانات الثانوية - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أنهت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بوقاية الطلاب والمراقبين والملاحظين داخل اللجان وداخل الاستراحات على مستوى المحافظة.
 
1-  حضور الطالب المقيد لأداء الامتحان إلى مقر اللجان بوقت كافٍ لمنع التكدس والتزاحم أثناء الدخول .
 
2- ضرورة حضور الطالب أو الطالبة إلى مقر اللجنة مرتديا كمامة خاصة بالوقاية .
 
2- مرور الطالب بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالتعقيم والوقوف مع العد من 1 إلى 3 لحين انتهاء عملية التعقيم الشخصى له .
 
4-  استلام كل طالب لكمامة من داخل مقر لجنة الامتحان لاستخدامها أثناء أداء الامتحان وذلك كل أداء امتحان.
 
5- تطهير اللجان بالكلور قبل وبعد انتهاء الامتحان بكافة اللجان على مستوى المديريات .
 
6- توزيع المقاعد الخاصة بالطلاب أثناء الامتحان بما يضمن التباعد الاجتماعى بواقع 14 طالب بكل حجرة.
 
7- التأكيد على عدم التجمع عقب انتهاء أعمال الامتحانات والمغادرة منفردا إلى المنازل.
 
8- الإبلاغ الفورى فى حالة الشعور بأى عرض من أعراض الإصابة بفيروس كورونا على الطالب أو الملاحظ أو المراقب باللجان.
 
9- ضرورة قيام الطلاب والملاحظين والمراقبين بإستخدام المواد المطهرة الشخصية فى حالة التلامس أو التصافح
 
10-  أتباع آداب العطس والحكة أثناء التواجد مع استخدام المناديل الورقية أو الكوع والتخلص من المناديل فى سلات القمامة

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