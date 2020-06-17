تعرف على شروط الالتحاق بالمعهد الفنى للتمريض بالتأمين الصحى فى بنى سويف

وأضاف البيان أن فتح باب القبول يوم السبت 20 يونيو من الشهر الحالى، وحتى الخميس 16 يوليو القادم وذلك بمدرسة الأقباط الاعدادية بجوار مبنى الهلال، ولا يقل المجموع عن 260 درجة بنسبة 92%.

وحدد فرع التامين الصحى عددا من الشروط من أهمها:- مدة الدراسة 5 سنوات، وأن تكون المتقدمة للمعهد مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك، الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة "اللغة الانجليزية" للعام الدراسى 2019/2020، وأن الإعداد المقبولة فى الفصل الواحد 25 إلى 30 طالبة، وأن تكون المتقدمة من أبناء محافظة بنى سويف والتى حصلت على شهادة التعليم الإساسى، ولا يقل سن المتقدمة عن 15 عاماً، ولا تكون متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة.